Si avvicinano le Primarie Pd a Vinci. Iallorenzi-Vanni, chi la spunterà?

Vinci, 18 gennaio 2024 – Manca ormai meno di un mese alle primarie, che sanciranno chi sarà tra Sara Iallorenzi e Daniele Vanni il candidato sindaco per il Pd nella città del Genio. Le votazioni si terranno infatti domenica 11 febbraio dalle 8 alle 20 nei cinque seggi allestiti nel Comune: uno alla Casa del Popolo di Vinci in via Fucini 24, un altro alla Casa del Popolo di Vitolini in via della Libertà 32, due presso la sede del Partito Democratico in via Leonardo da Vinci 3 a Sovigliana e l’ultimo a Spicchio presso la Casa del Popolo di via Limitese 13 . Possono recarsi alle urne, muniti di documento di identità, i cittadini e le cittadine italiani che risultano iscritti/e nelle liste elettorali del Comune di Vinci, aggiornate alla data 11 febbraio 2024, i cittadini/e europei residenti nel Comune di Vinci e iscritti negli elenchi tenuti dall’ente e i tesserati del Partito Democratico, certificati al tesseramento 2022, che abbiano i requisiti di iscrizione nelle liste elettorali alla data dell’11 febbraio, anche se residenti in comune diverso, purché abbiano la tessera in uno dei circoli di base del Partito Democratico di Vinci.

Gli elettori e le elettrici affetti da grave infermità, tali da non potersi recare al seggio di competenza, potranno richiedere il voto domiciliare, presentando entro l’1 febbraio la richiesta completa di tutta la documentazione necessaria al comitato organizzatore, inviandola a [email protected]. Per informazioni telefonare allo 0571 700023, mandare un fax allo 0571 700029 o scrivere una mail a [email protected]. L’elettore/elettrice potrà esprimere una unica preferenza tracciando una croce in corrispondenza del/la candidato/a prescelto/a. Al momento del voto è previsto un contributo di due euro per ogni votante, ad esclusione degli iscritti al Partito Democratico in regola con il tesseramento 2023. Lo scrutinio inizierà immediatamente dopo la chiusura del seggio e vincerà la/il candidata/o che avrà raggiunto il maggior numero di voti validi. Per informazioni telefonare al 393 8682138 o scrivere a [email protected].