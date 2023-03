"Viva Tito". E scoppia la bufera in consiglio

Susanna Rovai, militante del Partito Comunista Italiano

Empoli, 17 marzo 2023 - Botta e risposta infuocato, con una polemica che si è trascinata ben oltre il Consiglio dell’Unione dei Comuni scatenando una serie di reazioni da destra e sinistra. Tutto è iniziato martedì, dopo la mozione presentata dal consigliere Leonardo Pilastri (Gruppo Misto) che chiedeva la revoca di titoli onorifici a Jozip Tito. La votazione è saltata per mancanza del numero legale ma a far discutere sono state le dichiarazioni di Susanna Rovai, militante del Pci, consigliera comunale a Cerreto Guidi e anche di Unione a Sinistra nell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa. "In fase di voto – la ricostruzione del gruppo Lega-Salvini Empolese Valdelsa – non solo ha espresso contrarietà alla mozione, lasciando intendere che non ha interesse a mettere i tasselli della storia al posto giusto, ma ha affermato anche: “Onore a Tito!”, accompagnato da un ghigno sorridente". La Lega definisce l’accaduto "inaccettabile" e parla di "ennesimo schiaffo alle vittime delle foibe e alle loro famiglie". Sulla questione è intervenuto anche il segretario provinciale della Lega Firenze, Federico Bussolin: "I cosiddetti ’rigurgiti’ esistono e sono di sinistra – attacca – Presenteremo una mozione di sfiducia nei confronti dei gruppi di mag gioranza e invieremo il resoconto al...