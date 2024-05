La candidata sindaca Maestrelli: "Massimo impegno per riavere il tribunale"

Empoli, 27 maggio 2024 – Il progetto, anzi la battaglia, per aprire il tribunale a Empoli è stata al centro di un incontro con i candidati alle europee nella sede del comitato della candidata sindaca Maria Grazia Maestrelli in corsa per la lista Empoli al Centro - Italia Viva. Hanno partecipato: Gian Domenico Caiazza e Rosa Maria Di Giorgi candidati alle Europee per Stati Uniti di Europa (Più Europa - Emma Bonino, Italia Viva, Psi, Radicali Italiani, libde europei e L’Italia c’è al centro), Maria Grazia Maestrelli e gli avvocati Roberto Nannelli e Gabriele Stagni dell’’associazione per l’istituzione del tribunale di Empoli.

"Nel 2016 con l’apertura di una nuova finestra legislativa – ha spiegato l’avvocato Nannelli – fu data la possibilità ai comuni che avevano avuto il giudice di pace di fare domanda per riottenerlo, e nel 2017 l’amministrazione fece domanda e il giudice di pace fu riattivato".

Sul ritorno del tribunale a Empoli hanno lavorato due associazioni, quella degli avvocati di Empoli e Valdelsa e l’associazione per il tribunale a Empoli, che hanno prodotto documenti, mettendo a confronto i numeri della giustizia sul territorio ssieme ai comuni della zona del cuoio rispetto a quelli degli altri tribunali. Dati che supportano l’apertura di un tribunale non con una sede distaccata del tribunale di Firenze, ma con una sede autonoma. Questo è un punto di partenza, è una strada percorribile come ha sottolineato anche il viceministro Sisto ad un incontro di pochi giorni fa proprio a Empoli.

"La soluzione sarebbe quella di coinvolgere gli undici comuni dell’Unione dei comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa più i 4 della zona del Cuoio a condizione che – ha aggiunto Nannelli – i comuni mettano a disposizione gli spazi necessari e che le spese di manutenzione siano a carico della Regione Toscana".

"È stato un momento importante di confronto per il futuro della città – ha commentato Maria Grazia Maestrelli – e prendo l’impegno di condividere le cose dette, ma anche di portarle avanti con tutti gli strumenti di cui la prossima amministrazione comunale avrà a disposizione". "Trovo la vostra iniziativa, non solo fondata, ma meritevole di essere supportata", ha detto Caiazza relativamente al progetto del tribunale per Empoli.