Empoli, accusato di rapina viola l'obbligo di divieto di dimora: in manette

Empoli, 28 agosto 2024 - Sorpreso lo scorso giugno da un vigilantes mentre avrebbe cercato di nascondere nello zaino merce esposta per la vendita in un supermercato in via Tinto da Battifolle ad Empoli, avrebbe reagito aggredendo l’addetto alla sicurezza.

Dopo l’intervento della polizia di stato empolese la vicenda, che avrebbe visto come protagonista un 37enne originario delle Isole Mauritius, era finita subito in Tribunale, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, con l’ipotesi di accusa del reato di tentata rapina impropria.

In attesa del processo, il giudice aveva poi disposto nei confronti dell’uomo la misura cautelare del divieto di dimora nell’intera provincia del capoluogo toscano. Ma nonostante quest’obbligo, nel corso dell’estate, la stessa persona avrebbe richiamato l’attenzione degli agenti del Commissariato di Empoli in almeno altre due occasioni. Nell’ambito di un’indagine su un analogo furto messo a segno a fine luglio in un altro centro commerciale dell’empolese, lo stesso cittadino straniero sarebbe stato identificato dalla polizia come il presunto autore.

Circa due settimane dopo, nel corso dei controlli su strada, una volante lo ha inoltre rintracciato sempre tra le vie dell'empolese, nonostante il divieto di dimora. All’esito di quanto riscontrato, il Gip ha quindi disposto la sostituzione del divieto di dimora con la custodia cautelare in carcere. L’ordinanza è stata eseguita dal Commissariato di Empoli.