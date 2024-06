Tinghi Motors festeggia il mezzo secolo di storia

Empoli, 1 giugno 2024 – Un’eccellenza empolese che corre verso il mezzo secolo di storia con una serie di eventi che puntano a confermare la voglia di investire sul territorio.

Tinghi Motors di Empoli si prepara a tagliare il traguardo del mezzo secolo di attività: una storia di imprenditoria empolese tutta da raccontare e con tanti capitoli ancora da scrivere.

"Fondata nel 1974, Tinghi Motors è la concessionaria ufficiale Renault e Dacia di Empoli, da sempre all'avanguardia nella promozione di soluzioni di mobilità avanzate e sostenibili - si legge nel comunicato stampa -. Quest'anno, in occasione del suo cinquantesimo anniversario, si conferma come Future Mobility Ambassador, impegnandosi in prima linea nella promozione e nel supporto di iniziative e progetti che mirano alla transizione ecologica, sotto il logo Tinghi Motors Green appositamente studiato allo scopo".

Domani, domenica 2 giugno tra lo splendore delle colline toscane, al Bellosguardo Golf Club di Vinci, patria del grande genio Leonardo, ecco l’anteprima del nuovo Renault Scenic 100% Electric, premiato recentemente come Car of the Year 2024. Durante l'intera giornata, dalle 10 alle 19, la festa con il test drive.