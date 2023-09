Il nuovo X Factor. Edoardo Brogi affascina i giudici

Montespertoli (Firenze), 16 settembre 2023 - Giovedì sera con la prima audizione è partita la nuova edizione di X Factor, il talent show più seguito in Italia, e tra gli artisti saliti sul palco dell’Allianz Cloud di Milano davanti ai giudici Ambra Angiolini, Morgan, Dargen D’Amico e Fedez, uno dei più applauditi è stato il montespertolese Edoardo Brogi. Il 27enne cantautore valdelsano ha aperto, come primo concorrente, la serata cantando “Stolen dance” di Milky Chance, di cui ha riscritto completamente la seconda strofa. Una performance che ha ottenuto il “sì“ di Dargen (con cui Edoardo Brogi sogna di poter lavorare), Ambra e Morgan. L’unico a esprimere parere negativo è stato Fedez . Edoardo Brogi suona la chitarra e scrive pezzi suoi dall’età di 14 anni, mentre da cinque anni ha mollato tutto per dedicarsi ad inseguire il suo sogno e lavorare nel mondo della musica. Nel 2019 ha vinto il Coca Cola Future Legend e inizia il suo percorso nella discografia italiana, poi il Covid le difficoltà generali e soprattutto quelle del mondo dello spettacolo, con l’impossibilità di esibirsi dal vivo per 2 anni non lo hanno scoraggiato: ha continuato a lavorare su se stesso, sulla sua musica e sul futuro. Lo scorso febbraio si è invece aggiudicato un posto d’onore nella finalissima di “Una Voce per San Marino“, mentre ha da poco concluso un tour estivo che lo ha portato in giro per tutta Italia e adesso sta preparando l’uscita di nuovi pezzi.

"Sto portando avanti il mio progetto musicale con dedizione e costanza, ho un nuovo team di lavoro che mi segue con cui si è creata una sinergia incredibile – racconta Brogi subito dopo l’esibizione –. Ho voluto provare l’esperienza di XFactor perché rappresenta una cassa di risonanza importante e in questa fase voglio far sentire la mia voce e la mia musica a quante più persone possibili, affronto questo percorso come tutti quelli che ho affrontato in questi anni, senza aspettative, dando il meglio di me, facendomi conoscere e creando nuovi legami personali e lavorativi. Per un cantante emergente come me queste sono occasioni d’oro per farsi conoscere". Un messaggio di tenacia, valori e tanto tanto lavoro quotidiano.