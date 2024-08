“We Care Empoli”. La Misericordia in campo per i ragazzi autistici

Dopo il successo della prima edizione, la Misericordia di Empoli annuncia il ritorno in piazza Farinata degli Uberti per la seconda edizione dell’evento benefico “We Care Empoli”. La cena di beneficenza, aperta a tutti i cittadini, si terrà lunedì 16 settembre e sarà dedicata a raccogliere fondi per “Fiori di Vetro - organizzazione di volontariato per l’autismo” di Empoli. Fondata nel 2014 da genitori di ragazzi autistici, questa organizzazione promuove iniziative di incontro e sostegno per i ragazzi e le loro famiglie. La Misericordia, con secoli di storia alle spalle, è un simbolo di carità e sostegno per i più bisognosi. Invita tutti i cittadini e le aziende del territorio a partecipare e sostenere l’evento. La partecipazione e il sostegno collettivo sono fondamentali per dare forza a ogni gesto di solidarietà. Lo scorso anno, “We Care Empoli” ha visto la partecipazione di oltre 500 persone e circa cinquanta imprese. Il Governatore della Misericordia di Empoli, Francesco Pagliai, sottolinea l’importanza della partecipazione di tutti per il successo dell’evento e per sostenere concretamente la comunità empolese. Ringrazia i due main sponsor, Fondazione Sesa e Banca Cambiano. Per info e adesioni: [email protected] o chiamare la Misericordia al numero 0571 7255.