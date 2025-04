Lo sportello di supporto con esperti

Un ciclo di incontri dedicato ai genitori di oggi pensato come spazio di ascolto, dialogo e supporto per madri e padri che ogni giorno affrontano le sfide dell’educazione, della crescita e della relazione con i propri figli. E quel che propone il percorso "Palestra per genitori", ormai pronto ad entrare nel vivo a tutti gli effetti. L’iniziativa, gratuita e aperta a tutte le famiglie del territorio, è promossa da Coop21, cooperativa sociale che gestisce il Ciaf – Centro infanzia adolescenza e famiglia di Montespertoli. L’obiettivo ultimo del progetto in questione è quello di creare contesti in cui i genitori possano fermarsi, confrontarsi e sentirsi meno soli, in un momento storico come quello attuale in cui crescere un figlio può diventare per qualcuno fra i più sensibili un cammino carico di dubbi, ansie, incertezze e sensi di colpa. A guidare gli incontri del programma sarà la dottoressa Elisa Brigiolini, psicologa e psicoterapeuta, la quale risponderà alle domande dei partecipanti stimolando il confronto su quei "temi difficili" che spesso emergono nella relazione quotidiana con i figli. Si parlerà dunque della gestione delle emozioni, delle regole, dei conflitti, del rapporto con la scuola, dell’adolescenza, del bisogno di autonomia e della comunicazione in famiglia. L’incontro di martedì prossimo si terrà presso presso la scuola secondaria di primo grado Fucini, dalle 17 alle 19. Ed anche il secondo, che avrà luogo il 6 maggio successivo presso la scuola primaria Montalcini" di Montagnana, osserverà il medesimo orario. Info chiamando il 0571 600258 o inviando una mail all’indirizzo [email protected].