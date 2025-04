In campo con il cuore. I fedeli e tanti volontari da tutto il territorio

Fedeli dalle parrocchie, componenti del Movimento Shalom, ed anche volontari delle Misericordie (da Empoli città a Gambassi Terme) e della Protezione Civile (Castelfiorentino e non solo), ed altri ancora ieri ai funerali di Papa Francesco. Massiccia la risposta agli appelli della vigilia.

"Ci siamo preparati con cura: i nostri volontari sono formati, pronti e motivati a svolgere al meglio i servizi che ci sono stati richiesti – dice Edoardo Berionne del Coordinamento delle Misericordie dell’Area fiorentina –. Per noi è motivo di grande responsabilità e gratitudine poter essere presenti in un’occasione così solenne". Senza contare le numerose funzioni in suffragio.

"La nostra Protezione Civile Prociv-Arci Castelfiorentino in questi giorni è a Roma con la Colonna Mobile della Regione Toscana per le esequie di Papa Francesco", le parole di Francesca Giannì, sindaca di Castelfiorentino. Che parla - ribadendo il concetto ieri sera contattata in merito - di "impegno civico e rispetto istituzionale da parte dei nostri ragazzi". Shalom ha condiviso alcuni momenti del rito sul sagrato della Basilica di San Pietro ieri mattina. Così come la Protezione Civile ha fatto con alcune immagini dell’imponente e complessa logistica per la sicurezza, tenendo conto che il corteo in questi due giorni si è snodato tra le basiliche del Vaticano e di Santa Maria Maggiore, dove Papa Bergoglio è stato tumulato.

Il presidente dell’Unione dei Comuni, Alessio Mugnaini, ha ricordato così il Santo Padre: "Un Papa venuto quasi dalla fine del mondo per essere esempio di umiltà, di ricerca continua del diritto alla pace, di attenzione ai poveri e agli ultimi". Ricorda poi il suo viaggio a Lampedusa. "Un’isola a me cara e che rappresenta a pieno la sintesi del suo servizio, ovvero l’essere sempre presente in ogni luogo, l’abbattere muri e non smettere di scuotere le coscienze".

Andrea Ciappi