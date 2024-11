Visite guidate per il birdwatching

Torna il birdwatching all’Oasi naturale Arnovecchio di Empoli all’interno del cartellone "Un Autunno per l’Ambiente", promosso dal Comune di Empoli. L’appuntamento è per domenica 10 novembre dalle 9 alle 11 muniti di binocolo. La visita è gratuita ma occorre prenotarsi scrivendo una mail a [email protected], con un nominativo di riferimento, il numero dei partecipanti e un recapito telefonico. Il birdwatching, osservazione e riconoscimento degli uccelli liberi nel loro ambiente naturale, è un’attività semplice e rilassante che si può praticare in ogni tipo di ambiente, a partire dal giardino di casa; le aree protette, oltre ad offrire avvistamenti particolari per chi è già esperto, sono il luogo ideale per chi muove i primi passi. Durante la visita verranno introdotte le basi del birdwatching presentando i pochi strumenti necessari (binocolo e manuale di riconoscimento) e fornendo indicazioni utili per orientarsi fra i vari modelli e titoli disponibili sul mercato. Utilizzando come esempi dal vivo gli uccelli acquatici ed i piccoli passeriformi del bosco verranno affrontate le tecniche di riconoscimento che consentono di districarsi fra le varie specie, le differenze stagionali e di età nel piumaggio. Nel mese di novembre l’area naturale protetta di Arnovecchio è aperta il sabato dalle 14 alle 17 e la domenica dalle 9 alle 12, ad accesso libero.