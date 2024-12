Vigili del Fuoco: festa e bilancio: "In un anno 1.300 interventi"

EMPOLI

In occasione delle celebrazioni di Santa Barbara, patrona del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche al distaccamento del Terrafino di Empoli del comando provinciale di Firenze si è festeggiato tutti insieme con una piacevole conviviale. In via del Castelluccio è anche tempo di bilanci su quanto fatto in quest’ultimo anno. Sono stati circa 1.300 gli interventi effettuati da parte del personale suddiviso in quattro turni. I vigili del fuoco in servizio sono una quarantina, che hanno a disposizione una decina di mezzi: un autoscala, autobotte, due Aps, mezzi per incendi boschivi, più un mezzo nautico. A portare i saluti ai vigili del fuoco rappresentanti della polizia ferroviaria, del Centro mobilitazione toscana, Misericordia, Pubblica Assistenza e per il Comune di Empoli, l’assessore Simone Falorni.