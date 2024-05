Lotta alla criminalità, occhi elettronici e blitz

Fucecchio (Firenze), 1 maggio 2024 – “Il futuro sarà quello di mettere tutto in rete, il sistema operativo di Fucecchio con quello degli altri Comuni del Comprensorio del Cuoio, per una centrale unica di sicurezza a servizio dei cittadini", dice il sindaco Alessio Spinelli riguardo progetti relativi alla videosorveglianza approvati nei giorni scorsi in comitato ordine e sicurezza pubblica. "Progetti, come il nostro – sottolinea il sindaco – rappresentano un fondamentale strumento volto a prevenire e contrastare fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, intervenendo nelle aree considerate maggiormente sensibili, come Le Cerbaie, e che contribuirà in modo efficace ad accrescere e potenziare il livello di sicurezza". Saranno occhi elettronici anche per lettura targhe. Strumenti strategici anche per attività d’indagine. Ce ne saranno a Fucecchio. Ma anche a Santa Croce – altro Comune come Castelfranco interessato da Le Cerbaie – con le telecamere di Staffoli con l’obiettivo di monitorare i punti nevralgici della frazione.

Un presidio in più contro lo spaccio, il degrado, e anche tutti gli altri reati. "Abbiamo lavorato a lungo – precisa Spinelli – per arrivare a questo risultato. Alle Cerbaie abbiamo dedicato particolare attenzione, con l’impegno delle polizie municipali di tutti i Comuni interessati insieme a tutte le altre forze dell’ordine. Il nostro auspicio è anche che questa collaborazione si rafforzi per contrastare al massimo il fenomeno della droga in questa bellissima area".

Un polmone verde sotto la lente da mesi e mesi con il pressing di blitz che si susseguono per allontanare i pusher. Anche nei giorni scorsi è stata svolta un’operazione antispaccio. In questo caso dai carabinieri con il supporto di un elicottero del quarto Nucleo elicotteri carabinieri di Pisa e del nucleo forestale di Calci. Nel corso dell’attività sono stati controllati due esercizi pubblici, spesso centri di ritrovo di persone d’interesse ed individuati all’interno dell’area boschiva, due bivacchi clandestini, senza occupanti, dove sono stati rinvenuti resti di cibo, stracci di vestiario, teli in plastica per ripararsi dal freddo e frammenti di cellophane, di quello solitamente utilizzato per il confezionamento dello stupefacente, confermando, quindi, una recente presenza di individui dediti all’attività di spaccio.