Via del Lungo, sos traffico: "Disagi e poca sicurezza". Il piano per la nuova viabilità

Ricavare un tracciato alternativo in via del Lungo, sfruttando una biforcazione e intervenendo su una strada attualmente in terra battuta circa un centinaio di metri. E’ il progetto al quale sta lavorando il Comune di Cerreto, a seguito della richiesta di declassificazione di un tratto di vecchio tracciato di tale strada vicinale e di contestuale riclassificazione di nuovo tratto pervenuta nelle scorse settimane da un’azienda della zona. Che nelle intenzioni di chi amministra e del proponente potrebbe risolvere una criticità legata al traffico e al transito dei mezzi.

"Il tratto in questione di via del Lungo, passante all’interno dell’area circostante fabbricati rurali destinati ad attività agrituristica – si legge nel documento - viene percorso spesso con mezzi meccanici da cittadini che per recarsi nella frazione di Bassa o nel capoluogo di Cerreto Guidi utilizzano questo percorso in alternativa alla via Provinciale di San Zio e via Provinciale della Motta, generando una situazione di disagio e di mancanza di sicurezza". La proposta dell’impresa è quindi di ricavare una viabilità alternativa modificando il tracciato campestre esistente per adeguarlo a un percorso carrabile che possa garantire il passaggio in sicurezza di mezzi, il mantenimento della percorribilità in tutte le stagioni dell’anno e la continuità della Via vicinale del Lungo nel collegamento fra Cerreto e la frazione di Bassa. Così, in quel tratto si creerebbero due strade per circa cento metri, prima di ricongiungersi: una potrebbe essere usata solo dai mezzi dell’azienda, l’altra dal resto degli automobilisti.