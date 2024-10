Via 8 marzo, apre il cantiere. Ecco come cambia la viabilità

Nei prossimi giorni, via 8 Marzo sarà oggetto di una serie di lavori richiesti da Fastweb inerenti il potenziamento della rete internet sul territorio. E in virtù del cantiere che dovrebbe concludersi in poco meno di una settimana, il Comune di Cerreto Guidi ha già provveduto a delineare una serie di modifiche temporanee alla circolazione veicolare, inviando una serie di disposizioni tanto alla società di servizi internet quanto alla ditta edile che si occuperà nel dettaglio dell’intervento. Stando a quanto si apprende e condizioni meteo permettendo, gli operai saranno a lavoro a partire dal prossimo 11 novembre. E a partire dalle 8 di quel giorno, via 8 Marzo sarà percorribile a senso unico alternato. Una misura decretata a causa del restringimento temporaneo della carreggiata dovuto proprio al cantiere, che andrà peraltro a prevedere un divieto di sosta in prossimità della zona soggetta all’intervento. Il provvedimento resterà in vigore sino alle 18 del 15 novembre prossimo, ossia fino alla conclusione prevista del lavoro.