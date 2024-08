Verso settembre. Continua la festa tra musica e gusto

"Il programma ufficiale è in corso di ultimazione, ma ormai manca poco". Lo ha anticipato il vice-sindaco Edoardo Antonini, a proposito dell’edizione 2024 del “Settembre Limitese“ per il quale proprio nei giorni scorsi il Comune di Capraia e Limite ha concesso il patrocinio alla Pro Loco, per provvedere (insieme all’ente e alle associazioni del territorio) ad organizzare l’ormai tradizionale rassegna. Un ’contenitore’ di eventi che deve ancora essere riempito in toto, ma alcune iniziative sono già state ufficializzate dai soggetti proponenti: si profilano come di consueto giorni all’insegna di sport, gastronomia, musica, cultura e storia. Del calendario del “Settembre“ farà ad esempio parte “Birrarci“, la festa della birra giunta alla dodicesima edizione che inizierà il prossimo 5 settembre alle 20 in via Antonio Negro. Una rassegna che durerà tre giorni, sino al 7 settembre successivo, fra stand gastronomici e musica live. E che cederà idealmente il testimone ad un altro evento programmato proprio per sabato 7: si tratta della ventiduesima edizione della corsa ciclistica “Ivo Montagni“, che vedrà come di consueto sfidarsi alcuni dei migliori giovanissimi ciclisti della Toscana. Si terranno ovviamente anche il Palio e la sfilata storica, con le date che saranno ufficializzate a breve.

Nel frattempo, la Società Canottieri Limite ha ufficializzato l’iniziativa di beneficenza “Noi con Voi“, che si terrà il prossimo 20 settembre nella sede della società sportiva per contribuire al progetto “Ospedale senza muri“ di Usl Toscana Centro. Si tratta di un evento che mira a fornire assistenza medico-infermieristica sul territorio a domicilio ed ovunque sia necessaria attraverso il Gruppo di intervento rapido ospedale territori-Girot con un’attenzione particolare ai pazienti più fragili. Lo scopo ultimo del disegno è in particolare quello di reperire risorse per poter acquistare un ecografo portatile. Il contributo minimo richiesto per la cena è di 30 euro e il momento conviviale sarà accompagnato da un’esibizione musicale. Il Settembre 2024 sta insomma prendendo forma: il conto alla rovescia può partire.