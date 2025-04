Nostra cronaca di un evento : "Specialmente responsabile"

CERRETO GUIDIÈ stata un’importante intervista fatta al sindaco di Cerreto Guidi, Simona Rossetti, che ci ha fatto riflettere sull’importanza di alcune tematiche, una tra queste riguardava il "senso di responsabilità di un individuo". Il suo racconto ci ha fatto comprendere quanta passione, dedizione, attenzione e responsabilità occorre quando ci si occupa, come fa un sindaco, non solo di un individuo ma addirittura di una intera comunità. Per questo motivo ci siamo soffermati nel raccontare una circostanza o evento di cui eravamo stati noi stessi responsabili, appassionati ed impegnati a fare qualcosa o se avevamo visto qualcuno farlo e lo abbiamo fatto a parole nostre.

Ecco le parole di noi alunni: "cara maestra. secondo me una persona che mette impegno, passione, amore, responsabilità e pazienza ogni giorno in quello che fa sei tu!". "Mi ricordo di quando facevo i lavoretti con mia mamma, mia sorella e il mio babbo…". "Mi ricordo quando ho fatto la torta per il mio babbo, ci mettevo tanto impegno e mi è piaciuto tantissimo…". "Mia zia ci ha regalato dei mobili, così ho aiutato mamma e nonna a metterli a posto". "Mi ricordo di quando ho scritto il mio primo libro pochi giorni fa, ci ho messo amore, passione, impegno e responsabilità". "Mi ricordo di quando ho giocato la mia prima partita di calcio a Munsummano, non sono riuscito a segnare". "Quando sono andata al campionato regionale toscano di nuoto, aspettavo con calma e impazienza il momento della gara che ho fatto felice e con passione". "Mi ricordo di quando avevo circa 3 anni e mezzo e imparai ad andare in bici". "Mi ricordo di quando io e mia sorella facevamo una gara in casa su chi faceva il giro più velocemente". "Sabato Andrea è venuto a casa mia, abbiamo giocato e ci siamo divertiti". "Mi ricordo di quando Sara ha messo molto impegno e amore per entrare in ospedale e rimanere con me quando ero ricoverato". "C’era un mio amico che voleva costruire una casa sull’albero". "Mi ricordo che l’inverno scorso ho imparato a sciare". "Mia nonna aveva una coniglietta e un cane, con loro mette tanto impegno, calma e pazienza stando molto attenta a loro". "Mi ricordo di quando sono andata in vacanza e ho imparato a nuotare". "Mi ricordo di quando ho cominciato a curare i miei capelli ai quali tengo moltissimo". "Mi ricordo di quando ho giocato ai videogiochi con il mio amico Francesco". "Mi ricordo di quando portai a scuola le chiavi della moto che mi aveva regalato il mio babb". "Mi ricordo di quando la mia bis-cugina Chiara mi faceva da baby sitter". "Ho messo tanto impegno e amore curando il mio gatto prima che morisse". "Mi ricordo di quando ho tirato i cerchi per il palio".