Verso il ballottaggio. La nostra iniziativa: dibattito pubblico tra i due candidati

Sarà un’elezione destinata a entrare negli annali empolesi. E La Nazione è già pronta a documentare questo evento epocale con un ultimo confronto pubblico tra i protagonisti della storia. Il ballottaggio, del resto, rappresenta una novità assoluta per la città che lunedì scorso ha seguito con il fiato sospeso uno spoglio al cardiopalma terminato solo in nottata. Il resto è cronaca. Fumata nera al primo turno. Serve un altro round, appunto a due: il candidato sindaco Alessio Mantellassi della coalizione di centrosinistra (Pd, Alleanza Verdi Sinistra, Azione con Calenda-Empoli sul serio, lista civica Alessio Mantellassi sindaco e Questa è Empoli) ora dovrà sfidare il rivale Leonardo Masi, candidato sindaco di Movimento 5 Stelle, SIAmo Empoli e Buongiorno Empoli. A dividerli una percentuale importante, con il giovane "dem" rimasto a un passo dall’agognato traguardo per una manciata di schede. Mantellassi fermo al 49,57% con 11.473 voti, Masi al 19,27% con 4.460 voti. Ecco all’orizzonte per entrambi altri dieci giorni da sfruttare per convincere gli elettori e, chissà, stringere nuove amicizie. Insomma, la campagna elettorale continua a oltranza.

E La Nazione non vuol perdere l’occasione di raccontarla ancora più da vicino, mettendo Mantellassi e Masi faccia a faccia in un confronto pubblico davanti ai cittadini empolesi in vista del secondo turno alle urne fissato per il 23 e il 24 giugno. L’appuntamento, aperto alla cittadinanza, è per domani – venerdì 14 giugno – alle ore 15 nella Sala delle assemblee della Misericordia di Empoli, in via Cavour, al civico 32.

L’incontro è pensato, organizzato e moderato dalla redazione empolese del nostro, anzi del vostro, quotidiano. Sul palco ci saranno i due candidati sindaco rimasti in corsa, intervistati dai giornalisti de La Nazione. Tanti gli obiettivi: analizzare insieme l’esito del voto – quanto è avvenuto, perché e quanto potrà accadere –, scoprire i prossimi possibili scenari, ma anche rifare il punto su programmi e priorità. L’intenzione è semplicemente quella di offrire un servizio pubblico, di fare informazione, di creare un momento sereno di condivisione e riflessione verso il rush finale. Cercheremo di farlo come sempre con professionalità, serietà e in modo oggettivo, equilibrato, senza presunzione o velleità alcuna.

Nello stile sobrio che ci contraddistingue, lavorando in un clima generale di ascolto e di rispetto della persona. Valori imprescindibili affinché un confronto non si trasformi in uno sterile scontro.