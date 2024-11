Verifiche e prelievi di materiali, tratto della Sp11 chiude due giorni

Sotto la lente ci andranno i materiali. E così l’ufficio viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha disposto la chiusura al transito dei veicoli, in entrambi i sensi di marcia, sulla Sp 111 "Di Massarella",in corrispondenza del Ponte sul canale Usciana, in località Cavallaia nel Comune di Fucecchio, mercoledì 13 e giovedì 14 novembre, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.

"La chiusura – spiega Emma Donnini, consigliera della Città Metropolitana delegata alla Viabilità di zona e Sindaca di Fucecchio – è necessaria per effettuare verifiche e prelievi di materiali ed eseguire prove di laboratorio. I risultati sono necessari per proseguire i lavori di adeguamento delle barriere di protezione stradale e il ripristino del ponte sul fiume Usciana, come previsto dall’accordo quadro siglato con il Consorzio Valori di Roma".

Terminati questi accertamenti, da quanto abbiamo appreso, la viabilità tornerà alla normalità.