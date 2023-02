"Venite a conoscere la nostra Misericordia"

Non è una ’chiamata d’emergenza’, ma un invito ordinario: "venite a conoscerci, unitevi a noi". Anche se effettivamente, un open day di presentazione, la Misericordia di Empoli non l’ha mai organizzato. C’è sempre una prima volta ed è fissata per domani nella storica sede di Via Cavour. L’iniziativa ha lo scopo di avvicinare giovani e meno giovani alla Confraternita. "La crisi nel volontariato c’è ma per la verità- spiega il Governatore Pier Luigi Ciari - la nostra Misericordia è un’oasi felice. Ogni anno si registrano fra i 30 e i 40 nuovi ingressi. Tra chi invecchia e chi studia, la sfida è mantenere una certa costanza nei numeri e ad oggi con i nostri 400 volontari ci stiamo riuscendo". Quella empolese è un’inversione di tendenza, se si guardano i numeri.

"Non è così da altre parti, nel centro sud Italia in particolare, l’assenza di volontariato è un problema grosso. Noi ci impegniamo molto per attrarre nuove risorse; va detto che il volontariato si sviluppa laddove c’è più benessere, dove ci sono meno problemi dell’oggi, meno rincorsa al pane. Dopo tutto fa il volontario chi ha tempo, chi ha la possibilità organizzativa. Ci vuole l’animo tranquillo, la mente sgombra per aiutare il prossimo". "Abbiamo con noi diversi giovani e pensionati - dice il segretario generale Fabrizio Sestini - Non c’è una fascia prevalente. Sulle ambulanze a fare il servizio d’emergenza vanno per lo più gli under 30. Il range che va dai 40 a i 50 anni è quello un po’ più debole, si tratta della fascia più impegnata in famiglia. Ma dai 16 ai 99, il volontariato è per tutti". Un po’ diverso è il discorso per il servizio civile dove sono arrivate 25 domande per 25 posti. "Molte associazioni sul territorio hanno difficoltà - aggiunge Sestini - Non hanno reperito domande sufficienti nemmeno a coprire i costi". E’ comunque importante far conoscere le attività nella prospettiva di incrementare, almeno, il numero dei volontari. E’ per questo che nasce l’Open Day.

Si parte alle 10 con il saluto di benvenuto seguito da un video di presentazione. Saranno poi illustrati i vari settori di intervento con il racconto delle esperienze dirette dei volontari. Saranno presentati i vari ambiti di intervento come la Mensa, l’Emporio Solidale, i settori Infermi, Formazione, Protezione Civile, Assistenza Domiciliare, Centrale Operativa, Casa del Noi e Migranti. "E’ una giornata importante per noi - conclude il capo area Daniele Casini - Chi verrà, avrà modo di visitare i locali e capire cosa succede dietro queste quattro mura". Nemmeno un mese fa i confratelli e le consorelle della Misericordia in arrivo da tutta Italia si erano dati appuntamento in piazza Farinata degli Uberti per l’inaugurazione di 9 nuovi mezzi in dotazione all’associazione empolese. "Lo sforzo economico è stato notevole - conclude Ciari - Ma la risposta nella partecipazione ci ha dato la misura dell’importanza del nostro operato. Continueremo ad esserci per chi ha bisogno".

Ylenia Cecchetti