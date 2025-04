Taric, aumento del 10 per cento: "Più basso rispetto all’ipotesi". Il Comune studia correttivi

L’entrata in vigore della tariffazione puntuale ha portato ad una bolletta in media più ’leggera’ per l’utente non domestico, ma ha al contrario lasciato in dote una spesa maggiore per l’utenza domestica. Il costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti sul territorio comunale di Montespertoli si è attestato nel 2024 sui 3.102.653 euro (in aumento del 13,37% rispetto al 2023) mentre il fatturato a carico delle utenze è stato di 2.692.057,30 euro (+10% rispetto a due anni fa). E l’amministrazione comunale ha annunciato l’intenzione di intensificare le azioni di contrasto all’evasione fiscale, a partire dalla verifica dei casi in cui la residenza viene fittiziamente spostata per ottenere vantaggi tariffari e tributari non dovuti. E’ insomma ancora la Taric a tenere banco a Montespertoli, considerando anche che il nuovo metodo di calcolo della tassa sui rifiuti sarà oggetto di quattro punti dell’ordine del giorno della seduta del consiglio comunali di domani.

Intanto, i dati resi noti dal Comune evidenziano come il comparto delle utenze non domestiche abbia visto una diminuzione tariffaria del 19%, mentre per le utenze domestiche si registra un incremento medio del 30%. Complessivamente, l’aumento tariffario è stato del 10% ed il sindaco Alessio Mugnaini ha annunciato dei correttivi. "Questi numeri devono far riflettere su come poter intervenire per calmierare l’impatto della tariffa sulle categorie domestiche che hanno avuto forti aumenti – ha detto - e proprio nel Consiglio Comunale di domani (oggi, ndr) proporremo una delibera ad hoc per le detrazioni Taric derivanti sia dall’Indennità di Disagio Ambientale che dal bando in base all’ISEE". Sono circa 367mila euro disponibili derivanti dall’Indennità di Disagio Ambientale (IDA) per il biodigestore che saranno destinati dalla prossima bolletta alla riduzione della tariffa per le utenze domestiche. La stima è quella di arrivare ad una riduzione media di circa 50 euro annui per nucleo familiare.

"Bisogna continuare a lavorare affinché questo sistema diventi più sostenibile con scelte ancora più forti a livello di economia circolare – ha concluso Mugnaini - come nuovi impianti, abbattimento dei costi e qualità del servizio. Altrimenti ogni anno saremo sempre a commentare aumenti tariffari".