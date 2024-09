Urp nelle frazioni di Galleno, Querce, Massarella e San Pierino

Cresce il progetto Urp nella frazioni. C’ un nuovo calendario di aperture dello sportello decentrato anche nelle frazioni di Galleno, Querce, Massarella e San Pierino: martedì primo ottobre a Querce (sportello comunale, via di Ferretto) 10.30-12; giovedì 10 ottobre a Galleno (circolo Arci, via Romana Lucchese) dalle 10 alle 12; venerdì 18 ottobre a Massarella (punto prelievi, via Porto di Cavallaia)dalle 10 alle 12; venerdì 25 ottobre a San Pierino (Info Point alla farmacia comunale, dalle 10 alle 12; martedì 5 novembre a Querce (sportello comunale, via di Ferretto) ore dalle 10.30 alle 12; giovedì 14 novembre a Galleno (circolo Arci, via Romana Lucchese) dalle 10 alle 12.

Attivo anche il servizio di consegna dei sacchi blu del multimateriale: a questo proposito il Comune ricorda che occorre il documento d’identità dell’intestatario dell’utenza – anche se si presenta una terza persona – e che è necessario siano trascorsi almeno nove mesi dall’ultimo ritiro dei sacchi.