Una sindacalista nella storia: "Ci ha insegnato il rispetto. Per lei lavoratori al centro"

"Partendo dalla base, era riuscita ad affermarsi anche grazie ad una dose di simpatia non comune. Sandra trainava le persone ed era una delle sue caratteristiche che ricordo con maggiore affetto". È così che Rossano Rossi, segretario generale Cgil Toscana ha ricordato Sandra Cappellini, a dieci anni dalla sua scomparsa. Un anniversario celebrato con un’iniziativa in suo onore svoltasi due giorni fa presso la biblioteca Emma Perodi: "Ciao Sandra. Un ricordo di Sandra Cappellini a 10 anni dalla sua scomparsa" il titolo dell’evento organizzato da Cgil Toscana, Flai Cgil Toscana, Flai Cgil nazionale, Flai Cgil Firenze e Spi Cgil Empolese (con il patrocinio del Comune di Cerreto Guidi) per ricordare la sindacalista di Cerreto scomparsa nel 2014. Nata nel 1968, aveva iniziato a lavorare alla Sammontana di Empoli, per diventarne presto delegata sindacale da iscritta Flai (di cui è poi diventata segretaria generale provinciale). In seguito è stata eletta segretaria regionale di Cgil Toscana ed è stata anche membro del direttivo nazionale. Sino al decesso a soli 48 anni. "Sandra ha tirato fuori il meglio di me ed è riuscita a farmi credere in me stessa – ha affermato Simona Lelli, Segretaria Flai Cgil Toscana - gran parte del nostro lavoro è di costruire tramite l’esempio. E lei sapeva farlo bene".

Per una visione condivisa anche da Arianna Cappellini, nipote di Sandra. "Ha sempre sostenuto che la voce dei lavoratori fosse la più importante – ha ricordato – e lo diceva perché lei stessa veniva dalla fabbrica. Credeva fermamente in tutto quel che faceva". Durante l’evento è stato proiettato anche un video in sua memoria. E alla fine, una corona di fiori davanti all’ulivo piantato nel 2019 nei pressi della Casa del popolo di Cerreto per ricordare Sandra.