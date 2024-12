Una delegazione dalla Turchia in visita a Montelupo Fiorentino

Il “Made in Montelupo” sempre più internazionale. Crescono i legami della città con l’estero: dopo Cina, Francia, Spagna, Danimarca e Stati Uniti adesso anche Turchia. E’ recentissima la visita che la delegazione proveniente dalla città turca di Kütahya, con a capo il sindaco e delegato Unesco Eyüp Kahveci, ha fatto nella città della ceramica. L’assessora alla cultura Aglaia Viviani (nella foto con il sindaco turco Kahveci) ha accolto e accompagnato gli ospiti durante la visita, che ha rappresentato un momento di confronto tra due realtà di eccellenza nel panorama della ceramica artistica. Kütahya è una città che è stata storicamente un importante centro di produzione ceramica, rinomata per le sue piastrelle e ceramiche smaltate e policrome. "Accogliere la delegazione di Kütahya è stata un’occasione importante per rafforzare i nostri legami internazionali e promuovere il patrimonio ceramico di Montelupo a livello globale" ha detto l’assessora Aglaia Viviani.