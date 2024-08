Un viaggio nella canzone d’autore

MONTAIONE

Un altro concerto da non perdere in piazza Brandi a Montaione. Martedì prossimo salirà sul palco "Marina Mulopulos Quartet" per un percoroso nella canzone d’autore. Si tratta del terzo appuntamento del quarto in programma in questo mese di agosto nella centralissima piazza del borgo valdelsano inserito nella rassegna XV Festival della Musica Suonata Montaione 2024 con la direzione artistica di Stefano Montagni. Il concerto si terrà martedì 20 agosto come di consueto alle 21.30 ed è a ingresso libero (in caso di maltempo lo spettacolo si terrà al teatro Ammirato di Montaione).

La rassegna è stata aperta dallo spettacolo di Lisetta Luchini Trio il 6 agosto, è proseguita con Rick Hutton Band, sul palco di Piazza Branchi martedì 13 agosto. Dopo l’evento di martedì 20 agosto con il terzo spettacolo, il Festival si chiuderà con l’esibisione di Leopard Violet, il duo contemporaneo tra improvvisazione e sperimentazione. Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio informazioni turistiche di Montaione allo 0571 699255 o via e-mail ([email protected]), oppure il Comune di Montaione allo 0571 699205 ([email protected]).