Un tentato furto e una spaccata. È caccia alla banda della Jeep: "Si muovono sempre a coppia"

Due uomini avrebbero tentato di introdursi in un’abitazione di Bassa – piccola frazione sul territorio comunale di Cerreto Guidi –, mentre un complice li attendeva con una jeep. Il loro tentativo – da quanto abbiamo potuto apprendere – non è andato a buon fine e i carabinieri di Cerreto Guidi, intervenuti sul posto, stanno indagando a seguito della denuncia sporta da una residente che ha affidato la sua protesta anche alla Rete per mettere in guardia altri del possibile pericolo. Questo è quanto avvenuto in via Bellini lo scorso mercoledì, poco prima delle 20. La segnalazione ai militari dell’Arma è pervenuta da parte della stessa vittima.

La ricostruzione. Pensando di sfruttare l’assenza di testimoni, i due avrebbero provato a forzare l’ingresso di una casa, salvo darsi alla fuga quando si sono accorti che il loro gesto stava per attirare attenzione. Qualche abitante della zona ha fatto sapere di aver visto due persone allontanarsi di corsa verso via Rossini, dove stando a quanto ricostruito li attendeva un terzo uomo a bordo di un suv. Le indagini stanno proseguendo, con l’obiettivo di identificare gli autori della tentata effrazione. Sempre a Bassa, un cittadino ha segnalato un atto vandalico alla propria vettura che sarebbe avvenuto lo scorso sabato: qualcuno avrebbe spaccato uno dei vetri della macchina, introducendosi nell’abitacolo e portando via il portadocumenti. E il proprietario del mezzo ha fatto sapere di aver notato proprio una jeep di colore nero con a bordo tre uomini, a pochi minuti dalla scoperta di quell’atto predatorio.

G.F.