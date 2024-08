Un pareggio amaro per la Primavera

SAMPDORIA

1

EMPOLI

1

SAMPDORIA: 12 Rodolfo, 4 Malanca, 5 Zeqiraj, 6 D’Amore, 9 Ntanda(62’ Ofoma), 10 Leonardi, 11 Ovalle, 14 Valisena(82’Genovese), 16 Boiro Balde(82’Casalino), 21 Forte(68’ Giolfo), 23 Sa Gomes(62’ Patrignani) A disposizione: 22 Ceppi, 2 Gioannini, 3 Quochi, 7 Sava, 8 Patrignani, 15 Genovese, 17 Ofoma, 18 Casalino, 19 Giolfo, 27 Rossello, 28 Papasergio ALL. Alessandro Lupi

EMPOLI: 52 Versari, 2 Moray, 3 Majdandzic, 4 Bacci, 5 Tosto, 7 El Biache, 23 Huqi(74’Bacciardi), 27 Matteazzi, 33 Mannelli, 77 Popov(64’ Akpa), 96 Orlandi(64’ Cesari) A disposizione:43 Poggiolini, 8 Bacciardi, 9 Akpa, 10 Cesari, 15 Falcusan, 18 Lauricella, 21 Barsotti, 71 Pauliuc, 89 Campaniello, 91 Rugani, 97 Olivieri ALL. Alessandro Birindelli

Arbitro: Giorgio Bozzetto, assistenti Barcherini, Lauri

Reti: 56’ Popov (E),68’ Leonardi (S)

Note. Ammoniti: 2’ D’Amore (S), 11’ Valisena (S), 34’ Balde (S), 58’ Matteazzi (E), 86’ Mannelli(E)

GENOVA

Dopo la sconfitta subita contro la Lazio nella scorsa gara la Primavera di Birindelli guadagna un punto contro la Sampdoria pareggiando per 1-1. Un primo tempo dove non sono scaturite molte emozioni e all’interno del quale ne è derivato uno scialbo 0-0. Da segnalare soltanto un’opportunità per Tosto davanti al portiere al 30’ dagli sviluppi di un calcio di punizione. Nel secondo tempo la partita prende invece una piega del tutto diversa in favore dell’Empoli. Al 51’ e 53’ si rende protagonista l’estremo difensore blucerchiato che compie due ottimi interventi prima su Matteazzi e poi su Tosto grazie ai quali riesce a tenere a galla la Sampdoria. Pochi minuti più tardi passa però in vantaggio la squadra azzurra grazie alla rete di Popov che sotto porta riesce a trafiggere Rodolfo che questa volta non può niente. Al 68’ la Sampdoria al pareggio con Leonardi gelando così l’Empoli. Nel finale due doppie occasioni per il neo entrato Akpa che non riesce a sfruttare e che avrebbero potuto portare in vantaggio gli azzurri. Finisce in parità.