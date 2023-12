Un acquedotto tutto nuovo . Rinnovate le tubazioni e gli allacci

Un primo intervento chiuso a ottobre, nel pieno rispetto delle previsioni iniziali. Un altro, una sorta di “fuori programma”, cominciato subito dopo e terminato proprio nei giorni scorsi. Entrambi sulla rete idrica a Martignana, nel comune di Montespertoli. Due lavori frutto di un investimento rilevante - dal valore di oltre 800mila euro - e della sinergia con l’amministrazione comunale e di Acque. "Il progetto - spiega Simone Millozzi, neopresidente del gestore idrico del Basso Valdarno - ha consentito di attivare due nuovi tratti di condotta idrica lungo la strada provinciale di Val D’Orme e in via Di Vittorio, raggiungendo due importanti obiettivi: l’eliminazione delle perdite idriche e il potenziamento del servizio, grazie al diametro maggiore delle nuove condotte". Un passaggio fondamentale, per adeguare il sistema di distribuzione alla domanda di acqua potabile in una zona che, negli anni, ha visto un consistente incremento del numero di utenze. Le attività, sulla sp di Val D’Orme, cominciate nell’aprile scorso, hanno comportato la sostituzione di 1.200 metri di tubazioni nel tratto tra via Di Vittorio e via Adige (frazione di Torraccia), dove si trova la centrale idrica che serve Martignana. I lavori, progettati da Ingegnerie Toscane, hanno visto anche il rifacimento degli allacci d’utenza. Appena concluso questo intervento, ne è cominciato un altro: in attesa dell’assestamento del terreno e delle condizioni meteo ideali per procedere alla riasfaltatura della strada, a ottobre Acque si è infatti spostata nell’adiacente via di Vittorio, dove l’amministrazione comunale procederà nei prossimi mesi al rifacimento del manto stradale. Il gestore idrico si è inserito con un proprio lavoro per il rinnovamento di ulteriori 250 metri di tubazioni, in modo da precedere la riasfaltatura ed evitare di intervenire successivamente su un tratto di strada riqualificato.

"Si completa così il progetto di rinnovamento delle condotte idriche a Martignana - sottolinea il sindaco Alessio Mugnaini - Questo risultato rappresenta un passo fondamentale nella costante missione di migliorare la qualità della vita all’interno delle frazioni e garantire un servizio idrico più affidabile. Questo progetto va incontro alle esigenze sia di una popolazione sempre più numerosa, sia delle numerose imprese presenti nelle zone artigianali della frazione".