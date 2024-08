Turismo e promozione. L’app basata sull’IA fa scoprire il territorio

Un’applicazione basata sull’intelligenza artificiale che, oltre a consentire di immergersi virtualmente in visite guidate in 3D in tempo reale, funzionerà anche da agenda, segnalando ai visitatori gli eventi programmati e i luoghi di interesse di Capraia e Limite. Questo è quanto promette l’app “Zurney“, che ha nei giorni scorsi ottenuto il via libera al patrocinio dal Comune per un progetto di collaborazione che proseguirà almeno fino al 31 dicembre 2025. Una sorta di guida digitale che si aggiunge all’app “Capraia e Limite Turismo“ lanciata tempo fa proprio dal Comune remiero. Due percorsi paralleli in sostanza, che dovranno dare all’utenza uno sguardo più vasto su cosa fare e cosa vedere nel territorio comunale. Anche da remoto, prima di recarvisi di persona. "A quanto ne so, l’app è stata messa a punto da Cosimo Taiuti, un ragazzo di Limite, che ha chiesto il patrocinio del Comune – ha commentato Alessandro Giunti a proposito di Zurney – pensiamo possa rappresentare un’opportunità anche per il territorio, in chiave promozionale e turistica. Si tratta a ogni modo di un progetto in evoluzione". Il progetto proposto consiste come anticipato nello sviluppo ulteriore di "un’applicazione mobile volta alla creazione di una rete che includa sia risorse pubbliche e private, offrendo una vetrina digitale per raggiungere un pubblico ampio e diversificato". Sono quattro gli obiettivi di questo piano condiviso: incrementare la visibilità delle risorse locali sia culturali che naturali, promuovere eventi, attività e iniziative locali (coinvolgendo enti pubblici e operatori privati) fornire un accesso facile e intuitivo a informazioni aggiornate sulle attrazioni e le attività disponibili e stimolare l’economia locale attirando visitatori e turisti, "grazie a una piattaforma user-friendly e all’avanguardia". Dopo essersi iscritto sul sito dell’app ed averla scaricata, l’utente avrà l’occasione di prendere parte a "tour guidati interattivi in realtà aumentata nella campagna fiorentina", grazie alle più recenti tecnologie di intelligenza artificiale e realtà aumentata". Capraia e Limite è infatti l’ultima realtà comunale ad aver trovato un’intesa con l’app in questione: sull’homepage di Zurney figurano infatti gli stemmi comunali di Vinci, Montaione, Empoli, Montespertoli, Cerreto Guidi, Scarperia e San Piero e Sesto Fiorentino.

Giovanni Fiorentino