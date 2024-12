Trekking natalizio nelle Terre del Genio

CAPRAIA E LIMITE

Trekking e degustazione natalizia a Capraia e Limite con la camminata organizzata per domenica prossima, con partenza alle 9.30 da Limite sull’Arno, organizzata dall’associazione Le vie del Chianti-Camminare in Toscana. Si tratta di una escursione tra le sponde dell’Arno e le pendici del Montalbano, su sentieri e strade bianche con panorami bellissimi, percorrendo un paesaggio famoso per le produzioni di olio e di vino e per gli itinerari "Terre Etrusche". Partendo dal fiume Arno la comitiva risalirà il versante meridionale del Montalbano verso l’antico castello di Vitolini, attraversando luoghi che furono cari a Leonardo Da Vinci bambino, che poi li rappresentò nella veduta a volo d’uccello della carta di Windsor. Durante il percorso, circa 15 chilometri ad anello con un dislivello di 400 metri, è prevista anche una sosta presso l’azienda agricola Colle Paradiso per una degustazione di olio nuovo del Montalbano, vinsanto e un vino Syrah d’eccellenza. Al rientro (previsto verso le 16.30), chi lo desidera, potrà visitare il Presepe Poliscenico e il Museo Remiero di Limite sull’Arno. In caso di maltempo la camminata verrà annullata e verrà comunicato il pomeriggio del giorno precedente (entro le ore 19.00). Per iscriversi basta contattare la guida ambientale Eleonora Grechi chiamando il 392 0579570 o scrivendo a [email protected].