Trasporto scolastico comunale. Siglato l’accordo per tre anni. Appalto da 1,6 milioni di euro

E’ stato messo in ‘cassaforte’ il trasporto scolastico nel comune di Vinci sino al 2028. L’ente comunale va verso la riconferma - appena proposta dall’Unione - della cooperativa di Pietrasanta con la quale è in corso l’accordo nella sua fase terminale. Difatti, il nuovo appalto, per quasi 1,6 milioni di euro, sarà valido dall’anno scolastico 2025-26 (15 settembre 2025) sino al 30 giugno 2028. Secondo informazioni dell’Unione, la cooperativa ha offerto un ribasso percentuale pari al 3,00025%. Naturalmente nel corrente anno scolastico si procede con il ‘vecchio’ appalto, e a tal proposito il sindaco Daniele Vanni insieme all’assessore all’istruzione Francesco Marzocchini hanno verificato, nei giorni scorsi, lo stato del servizio di trasporto per le scuole sul territorio comunale. Un po’ di numeri: la BB Service garantisce il trasporto medesimo a 290 piccoli utenti con 8 mezzi su 8 linee.

La società assicura la manutenzione, il funzionamento e l’igiene dei mezzi anche grazie a un accordo di service con un elettrauto locale. Le visite sui pulmini tendono, oltre che a confermare l’efficienza del servizio, a migliorarne l’efficacia, valutando tempi e percorsi. Inoltre è valutata anche la situazione di alcune fermate. L’assessore Marzocchini ha parlato di "competenza e professionalità di autisti e personale accompagnatore". "Stiamo valutando possibili modifiche delle fermate per ottimizzare i tempi di percorrenza", ha spiegato il sindaco Vanni. Adesso con la certezza della continuità si può programmare meglio. Andrea Ciappi