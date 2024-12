Tecnologia e ostacoli. Accessibilità per tutti al Punto digitale facile

EMPOLI

Difficoltà ad attivare la carta d’identità elettronica o ad accedere e consultare il proprio fascicolo sanitario digitale? Problemi a prenotare esami e prestazioni attraverso il centro unico di prenotazione (Cup)? Per queste e molte altre necessità quotidiane da lunedì c’è un nuovo alleato per aiutare tutti coloro che non hanno molta dimestichezza con la tecnologia. All’interno del Palazzo Comunale di Empoli, con accesso in via del Papa 57, sarà attivo il Punto digitale facile. Ogni lunedì, martedì e venerdì dalle 9 alle 13, il mercoledì e il giovedì dalle 8.30 alle 13 e il sabato dalle 9 alle 12 fornirà – attraverso operatori della cooperativa il Piccolo Principe – assistenza e formazione gratuite per utilizzare al meglio i servizi e le tecnologie digitali, dai computer, ai tablet, ai cellulari.

Tra le prestazioni dei Pdf rientrano anche i servizi digitali scolastici, i pagamenti alle Pubbliche amministrazioni (attraverso PagoPa) e le altre prestazioni connesse alla propria identità digitale, come lo Spid (il Sistema pubblico di identità digitale), la Cns (Carta nazionale dei servizi) e la Cie (Carta d’identità elettronica).

"Questo nuovo servizio – spiega l‘assessore regionale alla digitalizzazione, Stefano Ciuoffo – si aggiunge ai tre già attivi nell’empolese e fa rete con quelli. È il numero 170 che in circa due anni abbiamo aperto in Toscana e proseguiamo con la nostra campagna per ridurre il divario digitale". L’obiettivo del nuovo Pdf cittadino è di raggiungere 8mila persone entro il 31 dicembre 2025. "Il municipio è la casa dei cittadini e al piano terra trova spazio l’Urp, il luogo di primo contatto tra gli empolesi e l’amministrazione per accedere ai servizi fondamentali - commenta il sindaco Alessio Mantellassi - Aggiungiamo un tassellino con il Punto digitale facile, alcuni attivi anche nelle frazioni e nei quartieri. Ma averlo in Comune è un passo in più per avere una rete di servizi disponibili nello stesso luogo, a disposizione per i cittadini. Sarà un passo verso la digitalizzazione aperta a tutti". Per l’assessora all’Urp, Valentina Torrini, "questo progetto consente di aprire all’urp un punto in cui si aiutano i cittadini e le cittadine ad acquisire competenze digitali che oggi servono. Empoli si conferma sempre di più una città che non lascia indietro nessuno". I Pdf sono un servizio finanziato dai fondi dell’Unione Europea e fanno parte del Programma “Repubblica digitale” del Dipartimento per la trasformazione digitale. Nell’empolese, oltre a quello in via Del Papa, sono attivi i Pdf di Casa Barzino, in via Barzino 1, quello al Centro Giovani Avane, in via Magolo 32, tutti gestiti dalla coop Il Piccolo Principe e quello al Centro Empoli, in via San Mamante 4, gestito dal Centro Life in collaborazione con la Cgil.

i.p.