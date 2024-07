Teatro e sociale. Chi vuol essere: "You(th) Clown"?

La comicità come strumento di sostegno sociale per avvicinare i giovani al mondo del volontariato è al centro del progetto "You(th) Clown", finanziato dall’Unione Europea, di cui Teatro C’art di Castelfiorentino è capofila. Un altro bel traguardo per la compagnia castellana, che in questo nuovo percorso potrà avvalersi della collaborazione come partner internazionale dell’associazione giovanile spagnola On&Off di Logroño. Inoltre una rete di enti culturali e sociali italiani e spagnoli supporta la partnership dando ulteriore valore di rete alle attività. Il team di Teatro C’art metterà a disposizione le proprie competenze artistico/sociali per formare gli animatori socio educativi e introdurre i giovani al mondo del volontariato sociale. Tra le principali attività c’è il Training Course, percorso formativo sul clown sociale, che si rivolge ai giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni, in particolare a coloro che non sono attualmente impegnati in un percorso lavorativo o formativo. Si svolgerà parallelamente in Italia e in Spagna e avrà una durata di dieci incontri, durante i quali i partecipanti verranno guidati dagli youth workers nell’apprendimento e nella sperimentazione degli strumenti del clown sociale, creeranno insieme un format di evento di volontariato e daranno vita a uno storytelling della loro esperienza nel progetto realizzando contenuti video e social. Il Training Course verrà presentato durante un Open Day a novembre prossimo e si svolgerà nei mesi successivi presso lo spazio di Teatro C’art. Al termine del percorso formativo, verranno realizzati interventi sul campo destinati alle realtà più fragili del territorio. "Per Teatro C’art è un’importante opportunità di coinvolgere maggiormente i giovani nelle nostre attività e consolidare i rapporti con le realtà fragili con cui già collaboriamo – commenta il direttore artistico André Casaca –, il tutto arricchito dal confronto internazionale". Per avere maggiori informazioni o partecipare al Training Course è possibile scrivere una mail a [email protected].