"Tanti animali recuperati hanno subìto soprusi"

Per conoscere l’opinione di chi opera in questo campo, abbiamo intervistato le volontarie Tiziana Scarselli per il gattile di Empoli e Cinzia Cartacci per l’associazione Arca, che gestisce il canile empolese.

Quanti animali salvate all’anno?

"Il canile accoglie cani dal Circondario, circa 50. Salviamo molte cucciolate di gatti abbandonate e censiamo le colonie feline".

È mai capitato che qualcuno prendesse un animale per poi maltrattarlo?

"Sì, ma prima di dare un animale in adozione, noi osserviamo l’ambiente che lo ospiterà e il padrone, per essere sicuri il più possibile che vada a vivere in un ambiente sano".

Perché avete deciso di fare volontariato?

"Abbiamo da sempre voluto aiutare i nostri amici a quattro zampe. Fare volontariato è bellissimo".

Quanti animali vengono adottati in media ogni anno? "Dai 20 ai 30 cani. Non molti, perché quasi tutti sono anziani o malati, mentre chi vuole adottare vorrebbe cuccioli. I gatti dati in adozione sono oltre 150".

Avete in programma qualche evento aperto al pubblico?

"Il gattile è aperto ogni giorno. Il 2 marzo ci sarà la 42esima Festa del cane bastardino al Palazzo delle Esposizioni di Empoli e il 19 maggio l’Open Day al canile comunale. Siete tutti invitati!".