Strade disastrate dal maltempo. Cantieri finanziati per 100mila euro. Il primo step in via Maremmana

Gli eventi estremi di maltempo degli ultimi anni mettono a dura prova la tenuta delle strade dell’Empolese Valdelsa, cosa che si unisce alla crescente necessità di sicurezza di chi si sposta a piedi o in bicicletta: mix che richiede risposte urgenti e accordi rapidi tra enti diversi. Succede a Vinci, dove si è palesata la necessità di mettere in sicurezza la banchina stradale lungo un tratto della Sp 48 via Maremmana. Siamo a La Stella, e in effetti di pari passo è emersa la volontà ci corredare questo stesso tratto di un marciapiede che colleghi la frazione con la rotatoria posta nei pressi di un’area commerciale e di servizi nel limitrofo comune di Lamporecchio. Per la propria parte, il Comune di Vinci si è deciso a compiere i lavori per la sicurezza stradale, ed ha già raggiunto un accordo (approvata la bozza) con la Città Metropolitana di Firenze.

L’intervento avrà un costo di 100mila euro. L’accordo è fondamentale poiché, appunto, la strada è provinciale. Non sussistono problemi neppure per reperire i fondi, in quanto ci si basa sul programma del Consiglio Metropolitano che lo scorso 17 aprile ha approvato gli interventi sulle strade provinciali della zona Empolese Valdelsa per il 2024. Lavori, quindi, imminenti. Questa agenda di Metrocittà mette in chiaro che la sicurezza della rete di strade provinciali è ormai legata a filo doppio alla "qualità della rete di mobilità sostenibile lungo il territorio degli undici Comuni".

In altre parole: il rifacimento della banchina precaria non basta. A questo punto allora, l’operazione di recupero si estende alla costruzione del camminamento utile per andare da La Stella alle vicine zone commerciali. Ad ogni modo, la strada è importante poiché è fra quelle di raccordo tra la piana dell’Arno ed il Montalbano (quindi le zone pratesi e pistoiesi) attraverso i territori di Vinci, Cerreto Guidi e Lamporecchio. Motivo ulteriore per intervenire nel nome della sicurezza.

