Strade bianche e banchine, lavori in corso anche nelle frazioni

Lavori in corso nel capoluogo e nelle frazioni. Si tratta di manutenzioni sulle strade bianche e alle banchine per apportare migliorie anche alla viabilità secondaria. Gli interventi realizzati finora e quelli in corso prevedono la stesura e la rullatura di materiale inerte restituendo così omogeneità al fondo stradale ed eliminando buche e avvallamenti causati dalle piogge del mese scorso. Si tratta di lavori iniziati questo mese e che proseguiranno nei mesi invernali. Le strade interessate dagli interventi già conclusi sono via Saettino (strada a fondo chiuso direzione Arno), via Valbugiana, via delle Stanghe, via di Narduccio, via Salanova, via delle Pinete, via del Ronzinello, via Giordano, via Sotto le Vigne, via delle Confina, via del Castellare e sul tratto conclusivo di via del Ramo (al confine con Santa Croce). "La manutenzione delle strade bianche e delle banchine assume molta importanza nel periodo invernale ed evita grandi disagi a tutti i residenti", dice Spinelli.