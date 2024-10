Sr429, il sequestro sino a fine anno. La nuova data spunta a sorpresa: "Ma la Procura ha l’ultima parola"

La Città Metropolitana di Firenze sta continuando a monitorare la situazione, consapevole del fatto che l’ordinanza di sequestro della corsia della 429 in località Petrazzi può essere revocata dalla Procura in ogni momento: solo a quel punto, la circolazione potrà riprendere secondo le consuete modalità, stravolte da oltre un mese alla luce delle indagini ulteriori volte a far luce sull’incidente che costò la vita al giovane Lorenzo De Luca. Ed è forse su queste premesse, che la Città Metropolitana ha prorogato l’attuale senso unico alternato su quel tratto di strada fino al prossimo 31 dicembre. La novità è arrivata con l’ultimo bollettino sulla viabilità reso noto dall’ente metropolitano e promette sulla carta di rappresentare un ulteriore argomento di dibattito.

La sindaca di Castelfiorentino Francesca Giannì, che da settimane si è attivata per sollecitare una riposta sui tempi del dissequestro, ha ricordato che è comunque la Procura ad avere l’ultima parola sull’argomento. "Abbiamo inviato le nostre richieste al presidente Eugenio Giani per presentare tutte le istanze necessarie e legittime per la tutela del nostro territorio alla Procura – ha commentato - contestualmente il consigliere regionale Enrico Sostegni ha presentato un’interrogazione al presidente Giani, sia per chiedere un intervento deciso e risolutivo sul dissequestro sia per garantire servizi e risorse per la gestione del traffico, in attesa del provvedimento della Procura. A questo punto, sono stati interpellati tutti i tipi e livelli di governo. Città Metropolitana, Regione, Procura, Prefettura, affinché mettano fine a questa situazione paradossale". Un paio di giorni fa, era intervenuto anche il consigliere regionale Enrico Sostegni. E a questo proposito, la risposta della Lega non si è fatta attendere. "La situazione assume connotati paradossali poiché il consigliere si rivolge proprio alla Regione Toscana, della quale egli stesso fa parte. In pratica, sembra quasi che interroghi se stesso - hanno attaccato Susi Giglioli e Damiano Baldini, rispettivamente capogruppo in consiglio comunale a Castello e segretario del Carroccio a Certaldo - ci è parso di notare una certa confusione da parte sua: a leggere l’interrogazione sembra che il tratto viario sia stata sequestrato nel 2022, dopo l’incidente mortale. Intanto, la Città Metropolitana ha già prorogato fino al 31 dicembre la delibera che prevede la regolazione del traffico a senso alternato, con l’impiego di semafori e movieri: i costi relativi a tali misure continueranno a gravare sulla collettività. Sarebbe stata a nostro avviso più appropriata un’interrogazione per chiedere al commissario Annunziati di accelerare la conclusione dell’ultimo tratto della nuova 429, attualmente previsto per l’ottobre 2026".

Giovanni Fiorentino