Si schianta sul guardrail. Grave motociclista . Trasferito a Careggi

Violento tamponamento tra una moto e un’auto ieri pomeriggio appena fuori il centro abitato di Certaldo. Ad avere la peggio l’uomo a bordo della due ruote che nell’impatto è uscito fuori strada e ha urtato il guardrail per poi cadere a terra. L’incidente è avvenuto in via delle Città intorno alle 16. A quanto appreso il motociclista, di 53 anni, nella terribile caduta ha riportato una frattura al braccio e diversi ematomi in varie parti del corpo, ma per fortuna non è mai risultato in pericolo di vita. L’impatto con il guardrail è avvenuto in un tratto di strada particolarmente trafficato pertanto l’allarme è stato dato quasi subito. Sul posto la centrale del 118 ha inviato una ambulanza della Misericordia di Certaldo e, considerato il politrauma riportato dall’uomo, è stato attivato anche l’elisoccorso Pegaso. Il motociclista dopo essere stato stabilizzato sul posto è stato trasferito a Careggi per essere sottoposto a tutte le cure del caso. Per i rilievi e per la gestione della viabilità nel tratto di strada dove si è verificato l’incidente è intervenuta la polizia municipale dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa.