Si ferisce sul trattore. Soccorso 63enne

VINCI

Alla fine si è risolto con un trauma in codice giallo. Ma poteva finire molto peggio l’incidente che si è verificato ieri pomeriggio in una zona di campagna nel comune di Vinci. Erano passate da poco le 17.30 quando un uomo di 63 anni è rimasto coinvolto in un in incidente con il trattore in via Carmignanese, in località Vitolini. Non è chiara la dinamica dei fatti, di certo c’è che la persona è rimasta ferita nell’impatto con il mezzo agricolo, ma per fortuna non in maniera grave.

La centrale del 118 ha infatti inviato sul posto una ambulanza infermieristica, non attivando altri mezzi di soccorso sanitario.

Contemporaneamente però sono stati chiamati in supporto anche i vigili del fuoco del distaccamento del Terrafino. La squadra è intervenuta in ausilio al personale sanitario per aiutare a recuperare la persona che stava lavorando su un terreno non facilmente accessibile alla squadra dei soccorritori. Considerato la tipologia dell’incidente è stata attiva anche la medicina del lavoro, anche se gli operatori del servizio doveva valutare con precisione se si fosse trattato di un incidente sul lavoro o meno. Il 63enne dopo essere stato soccorso e stabilizzato sul posto, è stato trasferito in ambulanza al pronto soccorso del San Giuseppe di Empoli per le cure del caso.

i.p.