Servizio civile e giovani. Posto per due volontari

La Misericordia cerca due volontari da inserire nel servizio civile. Infatti è uscito il nuovo bando di servizio civile per giovani tra 18 e 29 anni (non compiuti alla data di consegna della domanda). ll progetto prevede un orario pari a 25 ore settimanali. L’orario di servizio viene concordato con il volontario in base alle necessità del servizio e sarà articolato su cinque giorni a settimana. Ai volontari spetta un assegno di servizio civile mensile di 507,30 euro. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro le 14 del 18 febbraio. Non possono presentare domanda i giovani che intrattengano, con l’ente titolare del progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo. Inoltre è necessario aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo. Per la presentazione della Domanda on-line di Servizio civile occorrono credenziali Spid.