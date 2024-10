Servizio civile digitale. In arrivo nuove risorse

È stato approvato l’elenco dei candidati ammessi e il relativo calendario dei colloqui per la selezione di 21 operatori volontari da impiegare nei progetti di servizio civile digitale. Gli elenchi sono consultabili sul sito del Comune di Santa Croce. Il Comune di Fucecchio ricorda che sono stati finanziati tre progetti per un totale di 21 volontari tra i 18 e i 29 anni che prenderanno servizio anche nei Comuni di Castelfranco di Sotto, Empoli, Fucecchio, San Miniato e Santa Maria a Monte. Questi i settori d’impiego. Cultura e connessioni digitali per incoraggiare l’apprendimento e l’innovazione digitale (8 posti di cui 1 alla biblioteca comunale di Fucecchio); promozione dell’educazione digitale, quale ponte verso i servizi comunali online (9 posti di cui 2 all’Urp del Comune di Fucecchio); digitale e sociale per l’educazione per una comunità connessa (4 posti di cui 2 all’InformaGiovani di Fucecchio). Info sul sito del Comune.