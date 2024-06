Servizi scuola. Ultimi giorni per iscriversi

Ancora due settimane di tempo per iscriversi ai servizi scolastici e per richiedere le agevolazioni ai servizi di mensa scolastica, trasporto scolastico e pre-scuola per l’anno scolastico 2024-25. La scadenza è fissata al 30 giugno prossimo. L’amministrazione comunale precisa a tutti gli utenti che occorre presentare per ogni figlio o figlia istanze distinte per ogni servizio e agevolazione che si intende richiedere. Le istanze devono essere presentate in modalità esclusivamente online, collegandosi alla pagina dedicata ai servizi del Comune di Empoli. Ecco le modalità con cui è necessario priocedere.

È possibile procedere all’autenticazione con una delle seguenti modalità: con le credenziali Spid (sistema pubblico di identità digitale); con carta di identità elettronica con pin; con tessera sanitaria con pin.

Tutte le informazioni sono consultabili nell’avviso iscrizioni e agevolazioni ai servizi di mensa scolastica, trasporto scolastico e pre-scuola sul sito web del municipio. Per informazioni relative all’organizzazione dei servizi è possibile contattare il servizio scuola e refezione scolastica: per mail tramite l’indirizzo di postale elettronica. [email protected] oppure per telefono al numero 0571 757060 chiamando nelle seguenti fasce orarie, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 martedì e giovedì dalle 14.45 alle 18.