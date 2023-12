Serve un cameriere di sala. Impiego da aprile a ottobre

Attività di Castelfiorentino attiva nel settore della ristorazione cerca cameriere di sala da inserire in organico. La figura si occuperà di diverse mansioni, tra cui accoglienza clienti, preparazione della sala e del servizio ai tavoli. Il contratto offerto è a tempo determinato, in modalità part time, 20/25 ore settimanali, per la stagione estiva 2024, nei mesi da aprile ad ottobre. Richiesta disponibilità a lavorare anche nel fine settimana. La risorsa deve essere in possesso di Haccp base ed esperienza pregressa nella mansione. Inoltre, è necessario disporre di patente B e mezzo proprio per raggiungere il luogo di lavoro. Tra le conoscenze richieste: conoscenza dell’inglese (livello base) e una buona capacità di utilizzo del computer. È possibile candidarsi accedendo al portale di Toscana Lavoro, raggiungibile attraverso il sito di Regione Toscana (www.regione.toscana.it), entro l’8 gennaio.