Sempre più vicino l’addio a Fazzini. C’è in ballo il Napoli

La presa di posizione di D’Aversa alla vigilia della trasferta di Venezia su Fazzini, non convocato perché in questo momento non concentrato al 100% sull’Empoli, indica che la cessione del fantasista di Viareggio dovrebbe essere ormai in dirittura d’arrivo. Rispetto a qualche giorno fa, però, il passaggio alla Lazio non appare più così scontato. Oltre al club biancoceleste, fermo all’offerta di un prestito biennale con riscatto obbligatorio intorno ai 10 milioni di euro tra 24 mesi, è infatti tornato prepotentemente in corsa anche il Napoli che sarebbe disposto ad accontentare le richieste economiche dell’Empoli, che valuta Fazzini tra i 13 e i 15 milioni di euro. I contatti proseguiranno anche nella prossima settimana, con la Lazio che resta in vantaggio ma che dovrà forse inserire qualche bonus facilmente raggiungibile per avvicinarsi alle richieste azzurre. È chiaro che a questo punto, però, vista l’uscita pubblica dell’allenatore che ha messo lo stesso Fazzini di fronte alle proprie responsabilità, la speranza è che la trattativa possa presto arrivare ad una fumata bianca per non rischiare di ritrovarsi una situazione di non facile gestione nelle prossime settimane. Su Vasquez, per il quale è stato smentito un interesse del Palermo, lo stesso presidente Corsi ha confermato l’intenzione di riscattarlo dal Milan a fine stagione visto che il portiere ha un mercato importante. In entrata l’Empoli continua a seguire gli attaccanti Shomurodov della Roma e Borrelli del Brescia, ma per l’uzbeko c’è la forte concorrenza di Como, Venezia e Cagliari mentre sul centravanti delle Rondinelle ci sarebbe anche il Genoa.

Si.Ci.