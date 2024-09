Ecco la nuova ’Carrucci’. Festa e taglio del nastro: “La scuola ora è vostra. Siate curiosi e amatela”

Empoli, 17 settembre 2024 – Un nuovo inizio in una scuola tutta nuova. Per gli alunni della primaria ’Jacopo Carrucci’ ieri l’avvio dell’anno scolastico è stato davvero speciale. In via Liguria il ‘primo’ pulmino è arrivato intorno alle 8, poco dopo è arrivato il sindaco, Alessio Mantellassi, per il taglio del nastro e via tutti dentro a scoprire le nuove aule, i nuovi spazi, con i nuovissimi arredi pensati e disegnati dagli stessi studenti. Dieci classi immacolate hanno accolto circa 250 bambine e bambini. Una scuola alimentata tramite un impianto fotovoltaico ad alta efficienza, con il riscaldamento che d’inverno non sarà con i classici termosifoni ma con il calore che arriverà dal pavimento, come nelle moderne abitazioni. La struttura è su due piani. Al piano superiore una parete modulare permette di dividere lo spazio in due aule, come pure di avere uno spazio unico e ampio, polifunzionale. L’accesso al piano superiore con scalinata è stato pensato a mo’ di ‘agorà’: darà infatti modo di poter diventare uno spazio per assistere a eventi, come in un anfiteatro al coperto. Sempre al piano terra troveranno spazio i locali della mensa, il cui servizio sarà attivo dal 23 settembre.

Alle 10.30 sono arrivate le autorità civili, militari e le istituzioni per la festa ufficiale. Erano presenti il senatore Dario Parrini, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’assessora regionale all’Istruzione Alessandra Nardini, il consigliere regionale Enrico Sostegni, la giunta e i consiglieri comunali. Oltre al dirigente scolastico Marco Venturini, insegnanti e personale Ata in servizio per questo primo giorno e tanti genitori curiosi di scoprire i nuovi ambienti. Gli interventi sono stati intervallati dalla musica degli studenti delle classi dell’indirizzo musicale delle vicine scuole ‘Vanghetti’, che hanno concluso la giornata con l’Inno di Mameli.

“Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato, insieme alla sindaca Brenda Barnini e all’amministrazione precedente che hanno fatto partire il cantiere, noi abbiamo gestito la fase finale – ha esordito il sinda, Alessio Mantellassi –. Auguro alle bambine e ai bambini di essere curiosi, di divertirsi ed entusiasmarsi. La scuola ora è vostra, vogliatele bene, buon anno scolastico a tutte e tutti”.