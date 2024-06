Scuola a colori. Ecco il mosaico degli alunni

Un mosaico ricco di significati per una scuola a colori. E’ stato svelato in una cerimonia che si è tenuta all’esterno della scuola sulle note della Vanghetti Street Band; l’opera accoglierà gli studenti all’ingresso delle scuole medie di via Liguria. L’idea è nata dal dirigente scolastico Marco Venturini e si è trasformata in realtà grazie all’entusiasmo e alla creatività dei ragazzi delle classi 3A, 3C, 3D, 3E, 2D, 2E. Una rappresentazione simbolica dei valori della Vanghetti e dei 4 elementi essenziali per la vita. Acqua come fonte di vita, "una nostra riflessione sull’inquinamento dei mari, rappresentato con una sirena intrappolata all’interno di una bottiglia e circondata dalle bellezze del fondale marino", spiegano i ragazzi che hanno progettato il disegno. "Aria per rappresentare il respiro e i suoni del mondo, simboleggiati dagli strumenti musicali, così importanti anche nel nostro istituto. E poi la Terra, parte integrante delle nostre radici, con le bandiere che ricordano le lingue straniere studiate a scuola, come veicolo della comunità mondiale". Infine il fuoco, "energia che riscalda e ravviva la curiosità, la passione verso tutto ciò che possiamo scoprire nel nostro percorso scolastico". "I ragazzi hanno lavorato con grande motivazione - ha commentato la professoressa Maria Lucia Cavarretta che ha coordinato il progetto insieme al professor Giovanni Maria Masucci - Si sono stupiti durante la fase del montaggio, quando si sono resi conto delle effettive dimensioni dell’opera". Le aziende Berni e Bitossi hanno fornito i materiali per il mosaico, che rientra tra le iniziative concepite per "star bene a scuola, in ambienti innovativi e accoglienti", ha ricordato il dirigente Venturini.