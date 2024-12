Scontro tra auto sulla Provinciale per Massarella, tre feriti

Scontro frontale con feriti nel giorno di Santo Stefano tra le frazioni di Massarella e Cinelli, nel comune di Fucecchio. Lo spaventoso impatto è avvenuto lungo via Cerbaie, strada provinciale 111, poco dopo le 18. A quanto appreso sui veicoli coinvolti viaggiavano diverse persone. Tre quelle soccorse dai mezzi inviati dalla centrale del 118. Ad avere la peggio una donna rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo. Per riuscire ad estrarla è stato infatti necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno operato per diverso tempo sul posto per cercare di mettere in salvo la vittima.

Gli altri feriti a bordo delle autovetture sono stati presi in carico dai sanitari della Pubblica Assistenza di Fucecchio, della Pubblica Assistenza di Chiesina Uzzanese e della Croce Oro di Ponte Buggianese. Per i rilievi sul posto e la regolazione del traffico è intervenuta la polizia municipale dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa.