Scontro sul tema della sicurezza. Mantellassi: "Non si denigra la città"

l’apertura del comitato elettorale in via Leonardo da Vinci, aveva rivendicato uno stile diverso di far politica, basato su "tranquillità, gentilezza e ascolto, dove non c’è spazio per la violenza verbale, le polemiche, gli attacchi". Un messaggio forte e chiaro quello del candidato alle amministrative in corsa per il Pd, Alessio Mantellassi, indirizzato (pur senza far nomi) a Simone Campinoti. Sentitosi chiamato in causa, l’aspirante sindaco di centrodestra aveva detto la sua, facendo riferimento al tema sicurezza e ai recenti fatti di cronaca (la notizia della tentata rapina ai danni di un negozio in viale Togliatti a Sovigliana nei giorni scorsi).

"Grazie alla politica dolce dell’ascolto e del non fare nulla per fermare tutto questo - queste le parole volate sui social di Campinoti - Con i sorrisi e le strette di mano ai mercati, o peggio ammonendo chi denuncia, accusandolo di far passare male la città, ci siamo ritrovati a questi fatti ormai quotidiani. Bravi voi, che volete bene davvero al territorio". Una bordata indirizzata agli avversari politici che oggi replicano sostenendo che "chi si candida deve proteggere il buon nome e la buona storia di Empoli, senza attaccare la città".

"Denigrare Empoli è un errore grave - risponde Mantellassi, lette le dichiarazioni di Campinoti a commento dell’inaugurazione del suo comitato elettorale - Empoli è una città di commercio e impresa. Denigrarla danneggia chi investe, non l’amministrazione. Raccontare ciò che c’è di buono a Empoli tutela chi ogni giorno qui apre il negozio e prova a reggere alle tante difficoltà. Noi sappiamo quali sono le difficoltà e abbiamo parlato per primi di sicurezza con il piano ’Empoli più sicura e più bella. 10 passi per la sicurezza’, dedicati in modo particolare a piazza Don Minzoni, parco Mariambini e piazza Matteotti. Campinoti parla male di Empoli, ma non pone nessuna soluzione in merito. Fa bene a sentirsi chiamato in causa e difendersi, perché denigrare Empoli per fare campagna elettorale è un errore grave".