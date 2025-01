Sconcerto nel paese: "Si deve intervenire"

I fatti avvenuti ieri mattina in via della Pace, al negozio Punto Oro, hanno scosso la comunità del paese, che ha espresso sui social la solidarietà alla commerciante e ribadito il bisogno di più sicurezza. "Non si vive più così", "Accade troppo spesso", "Non c’è l’adeguata sicurezza": questi sono solo alcuni dei commenti lasciati dagli utenti sotto al post del sindaco di Montelupo Simone Londi. Che però rassicura: "Il personale della gioielleria sta bene", e "i carabinieri, con il supporto della polizia municipale, sono a lavoro e stanno visionando le telecamere per individuare gli aggressori". Tra i commenti si legge chi invoca una maggiore presenza sul territorio delle forze dell’ordine, per riuscire a tamponare meglio il problema della criminalità nel paese.