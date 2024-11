Sabato a teatro: "Il Monolocale" in scena a Vinci

VINCI

A far calare il sipario sulla rassegna "Teatro di Quarconia" sarà la prima assoluta di "Il Monolocale", nuova produzione scritta e diretta da Matteo Dall’Olmo ed interpretata dalla compagnia Unicorno di Vinci. L’appuntamento è per sabato prossimo alle 21 al teatro della Misericordia di Vinci per l’ultima rappresentazione, sebbene fuori concorso, prima di conoscere il vincitore di questa dodicesima edizione riservata come sempre alle compagne amatoriali toscane che sarà svelato durante le premiazioni di domenica primo dicembre (nell’occasione andrà anche in scena lo spettacolo del centro diurno Raggio delta, "Il Vitalizio", a cura di Marilena Manfredi della compagnia Delle Armi e degli Amori teatro).

Tornando a "Il Monolocale", spettacolo che saprà far ridere, commuovere e pensare come è nello stille del pluripremiato regista e scrittore Dall’Olmo, è invece incentrato sul personaggio di Mario. Mario non abita nel suo monolocale, Mario ci vive. Mario è il suo monolocale. Lì si è isolato dal resto del mondo. Non parla. Non esce se non è strettamente necessario. L’unica cosa che vuole è stare da solo nel suo angolo di mondo e vivere in tranquillità, in mezzo ai suoi libri e ai suoi dischi. Mario, a suo modo, crede di stare bene. È facile parlare con qualcuno che non si oppone e non risponde e per questo i suoi amici e parenti invadono continuamente il suo spazio, il suo amato monolocale per parlare con lui dei loro problemi. Mario è un uomo paziente, ma la pazienza ha spesso un limite e tra divertenti fraintendimenti ai danni del povero Mario si snocciola una storia fatta di incomprensioni e non detti. Ci sarà qualcuno in grado di riportare Mario a riveder le stelle?

Sul palco a calarsi nelle vesti di Mario sarà Francesco Angioli, mentre gli altri attori Marco Monelli, Carla Stefanelli, Giulia Corsi ed Elena Bellucci interpreteranno rispettivamente il coprotagonista Luca, Isabella, Chiara e Miria. Per assistere allo spettacolo è consigliata la prenotazione, da effettuare chiamando il numero di telefono 351 9142705.