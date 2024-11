Rogo distrugge un’auto. Momenti di paura nel cortile condominiale

Tanto spavento ieri sera a Montespertoli, per fortuna però senza conseguenze gravi: un’auto ha preso fuoco in un’area di sosta privata tra le vie Amedeo Bassi e Trieste, nella zona sud del paese. Poco prima delle 19 le fiamme si sono levate molto vicino alle palazzine attorno all’area, insieme a un denso fumo. Gli abitanti delle case che hanno visto il rogo hanno subito dato l’allarme e sul posto sono intervenuti una squadra dei vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale.

Per fortuna nessun è rimasto ferito o intossicato. Nel giro di pochi minuti dal loro arrivo, i vigili del fuoco hanno avuto ragione delle fiamme e restituito la tranquillità ai residenti. Gli agenti della polizia municipale si sono assicurati di mantenere tutti in sicurezzaè occupata della sicurezza. "Si è verificato l’incendio di un’auto in un area privata - ha detto il sindaco, Alessio Mugnaini - non ci sono per fortuna feriti e la situazione si è risolta in poco tempo". Alle 19.10, infatti, la situazione di pericolo era stata azzerata. In accertamento come prassi le cause del rogo che potrebbero comunque essere accidentali.